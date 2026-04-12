Encuesta Criteria: Aprobación presidencial de José Antonio Kast bajó 6 puntos, llegando a 36%

El sondeo informó que la desaprobación del mandatario se ubicó en 49%, con un incremento de 3 puntos respecto a la medición anterior.

Una nueva edición de Encuesta Criteria, correspondiente al 5 de abril, dio a conocer que la aprobación del presidente José Antonio Kast registró una nueva caída, con 6 puntos menos respecto a la semana anterior.

De esa manera, la aprobación presidencial llegó a 36%, mientras que la desaprobación aumentó 3 puntos, ubicándose en 49%.

De acuerdo al sondeo, esta es la tercera caída consecutiva desde el inicio del Gobierno, hace un mes.

Por otro lado, la encuesta entregó información sobre la gestión de la emergencia del Gobierno, señalando que un 44% de los consultados evalúa como incorrecto el camino que se está tomando, mientras que un 35% (-3 puntos) lo considera correcto.

En cuanto a expectativas económicas, un 43% de los encuestados piensa que la situación económica del país empeorará en los siguientes seis meses. Esta tendencia también se observa en los hogares (33%) y en el empleo (36%)

Respecto al alza en el precio de los combustibles, un 49% lo atribuye a factores internacionales, un 38% responsabiliza al gobierno actual y un 13% apunta al gobierno anterior.

Sobre convivencia escolar, un 75% de las personas consultadas respalda que haya sanciones para los alumnos que interrumpan clases, y un 65% está de acuerdo con impedir el acceso a la gratuidad en educación superior a personas condenadas por violencia.