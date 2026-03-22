Encuesta Criteria: aprobación de Kast alcanza 50% y desaprobación sube a 37% en sus primeros días de gobierno

El sondeo, realizado entre el 18 y 20 de marzo, reveló que un 53% rechaza limitar la gratuidad universitaria a menores de 30 años, mientras un 47% respalda exigir el pago del CAE a profesionales. En seguridad, un 68% cree que el país vive una emergencia.

La última encuesta Criteria, publicada este domingo, entregó la primera evaluación de la gestión del presidente José Antonio Kast tras asumir el 11 de marzo.

El estudio, realizado con una muestra de 804 casos entre el 18 y 20 de marzo, arrojó que un 50% aprueba al mandatario, un alza de 4 puntos respecto a la medición anterior. En tanto, la desaprobación subió a 37% (+7 puntos), explicada por la caída de quienes no tenían opinión.

Opiniones divididas sobre las medidas del gobierno

Frente a la propuesta de limitar la gratuidad universitaria a menores de 30 años, un 53% se mostró en desacuerdo, mientras que un 26% respaldó la iniciativa. Respecto al Crédito con Aval del Estado (CAE), un 47% apoyó exigir el pago a profesionales que no cumplen con sus obligaciones, contra un 28% que se opuso.

Sobre los indultos a carabineros y militares condenados por delitos en el estallido social, un 45% rechazó la medida y un 32% la apoyó.

En materia económica, un 53% considera que Chile atraviesa una emergencia, mientras que en seguridad la percepción es más extendida: un 68% cree que el país vive una emergencia. El 49% de los encuestados valora como correcto el camino del gobierno para enfrentar estas situaciones.