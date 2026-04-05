Encuesta Criteria: Aprobación de gobierno de Kast disminuye un punto, llegando al 42%

En cuanto al gabinete, la mayoría de los ministros aumentó su nivel de conocimiento, liderando Ximena Rincón (79%) y Natalia Ducó (72%), mientras que la aprobación más alta entre los ministros conocidos corresponde a Catalina Parot, con un 58%.

La última edición de la encuesta Agenda Criteria reveló este domingo cambios moderados en la percepción ciudadana sobre el gobierno de José Antonio Kast, la aprobación de su gabinete y la valoración de la oposición.

La encuesta se aplicó entre el 31 de marzo y el 2 de abril de 2026 a 800 personas.

La aprobación del Presidente experimentó un leve descenso respecto a fines de marzo, pasando de 43% a 42%, mientras que la desaprobación se ubicó en 46%, diminuyendo un punto desde el sondeo anterior (47%).

En el ámbito ministerial, los niveles de conocimiento aumentaron para la mayoría de los ministros en comparación con la encuesta de mediados de marzo:

Ximena Rincón: 79%

Natalia Ducó 72%

Mara Sedini 63%

Iván Poduje 56%

Jorge Quiroz 51%

No obstante, ningún otro integrante del gabinete supera el 50% de reconocimiento.

Por su parte, la aprobación dentro del grupo de ministros más conocidos la lidera Catalina Parot, con un 58% de respaldo. Le siguen Judith Marín (54%), Francisco Undurraga (53%), Claudio Alvarado (52%) y José García Ruminot (52%).

Natalia Ducó completa el grupo que supera el 50%, con un 51% de aprobación.