Encuesta Criteria: Aprobación de gobierno de Kast disminuye un punto, llegando al 42%
Por Arelí Zúñiga
05.04.2026 / 13:03
En cuanto al gabinete, la mayoría de los ministros aumentó su nivel de conocimiento, liderando Ximena Rincón (79%) y Natalia Ducó (72%), mientras que la aprobación más alta entre los ministros conocidos corresponde a Catalina Parot, con un 58%.
La última edición de la encuesta Agenda Criteria reveló este domingo cambios moderados en la percepción ciudadana sobre el gobierno de José Antonio Kast, la aprobación de su gabinete y la valoración de la oposición.
La encuesta se aplicó entre el 31 de marzo y el 2 de abril de 2026 a 800 personas.
La aprobación del Presidente experimentó un leve descenso respecto a fines de marzo, pasando de 43% a 42%, mientras que la desaprobación se ubicó en 46%, diminuyendo un punto desde el sondeo anterior (47%).
En el ámbito ministerial, los niveles de conocimiento aumentaron para la mayoría de los ministros en comparación con la encuesta de mediados de marzo:
- Ximena Rincón: 79%
- Natalia Ducó 72%
- Mara Sedini 63%
- Iván Poduje 56%
- Jorge Quiroz 51%
No obstante, ningún otro integrante del gabinete supera el 50% de reconocimiento.
Por su parte, la aprobación dentro del grupo de ministros más conocidos la lidera Catalina Parot, con un 58% de respaldo. Le siguen Judith Marín (54%), Francisco Undurraga (53%), Claudio Alvarado (52%) y José García Ruminot (52%).
Natalia Ducó completa el grupo que supera el 50%, con un 51% de aprobación.