País encuesta cep

Encuesta CEP: Situación económica del país llega a su mejor percepción desde que inició gobierno de Gabriel Boric

Por CNN Chile

27.10.2025 / 11:21

{alt}

Respecto a la pregunta sobre la situación económica de Chile, un 16% de los encuestados respondió que es "buena + muy buena". En abril de 2022, frente a la misma pregunta, un 8% consideraba que era "buena + muy buena".

Este lunes se dio a conocer una nueva entrega de Encuesta CEP, correspondiente a la edición 95°.

El sondeo realizó encuestas a 1.217 personas en 100 comunas del país entre el 22 de septiembre y el 17 de octubre de este año.

En el primer capítulo sobre percepciones políticas y económicas, visión del país y problemas principales, los encuestados respondieron sobre la situación económica del país.

En ese sentido, en relación con la pregunta “¿cómo calificaría usted la actual situación económica del país”, un 16% respondió que es “buena + muy buena”, un 36% dijo que no es “ni buena ni mala” y un 48% señaló que es “mala + muy mala”.

Respecto a esta pregunta, y al observar el gráfico de la Encuesta CEP, es posible evidenciar que la situación del país es la mejor percepción desde que comenzó el gobierno del presidente Gabriel Boric.

En abril-mayo de 2022, las respuestas a la situación económica del país eran: 8% buena, 34% ni buena ni mala y 58% mala.

Encuesta CEP

Encuesta CEP

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

País Encuesta CEP: Situación económica del país llega a su mejor percepción desde que inició gobierno de Gabriel Boric
ClaveÚnica suma una nueva capa de seguridad a la hora de hacer trámites: ¿Cómo funciona?
Cinematográfico robo a dos empresas en Santiago: Delincuentes realizaron un forado para millonario hurto
Probabilidad de incendios forestales: Conaf informa que más de 25 comunas en Chile están con Botón Rojo
Muere Björn Andrésen, conocido como “el joven más hermoso del mundo”, a los 70 años
Melissa pasó a huracán de categoría 5 y amenaza a Jamaica: Autoridades llaman a la población a no dejar sus refugios