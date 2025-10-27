Encuesta CEP: Situación económica del país llega a su mejor percepción desde que inició gobierno de Gabriel Boric

Respecto a la pregunta sobre la situación económica de Chile, un 16% de los encuestados respondió que es "buena + muy buena". En abril de 2022, frente a la misma pregunta, un 8% consideraba que era "buena + muy buena".

Este lunes se dio a conocer una nueva entrega de Encuesta CEP, correspondiente a la edición 95°.

El sondeo realizó encuestas a 1.217 personas en 100 comunas del país entre el 22 de septiembre y el 17 de octubre de este año.

En el primer capítulo sobre percepciones políticas y económicas, visión del país y problemas principales, los encuestados respondieron sobre la situación económica del país.

En ese sentido, en relación con la pregunta “¿cómo calificaría usted la actual situación económica del país”, un 16% respondió que es “buena + muy buena”, un 36% dijo que no es “ni buena ni mala” y un 48% señaló que es “mala + muy mala”.

Respecto a esta pregunta, y al observar el gráfico de la Encuesta CEP, es posible evidenciar que la situación del país es la mejor percepción desde que comenzó el gobierno del presidente Gabriel Boric.

En abril-mayo de 2022, las respuestas a la situación económica del país eran: 8% buena, 34% ni buena ni mala y 58% mala.