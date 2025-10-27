País encuesta cep

Encuesta CEP: 42% dice que votaría por candidatos a diputados y senadores que sean de derecha

Por CNN Chile

27.10.2025 / 11:44

Por el otro lado, un 29% de los encuestados dijo que sí apoyaría a candidatos/as de izquierda, un 55% no los respaldaría y un 17% no sabe.

La última publicación de Encuesta CEP previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre reveló una serie de preferencias en los chilenos y chilenas.

El sondeo realizó encuestas a 1.217 personas en 100 comunas del país entre el 22 de septiembre y el 17 de octubre de este año.

En el capítulo 8 sobre “elección presidencial” aparece la siguiente pregunta: “En las próximas elecciones para diputados y senadores ¿usted diría que podría votar por los/as candidatos/as a diputados/as y senadores/as cuya posición política sea de?”.

Frente a ello, un 42% de los consultados respondió que sí votaría por candidatos/as de derecha, un 41% no lo haría por ellos y un 17% no sabe + no contesta.

Un 40% de los encuestados votaría por candidaturas de centro, un 43% no lo haría y un 17% no lo sabe.

Adicionalmente, un 40% apoyaría a un candidato de centroderecha, un 42% no los respaldaría y un 18% no sabe.

En cuanto a independientes, un 39% respondió que los apoyaría, un 44% no y un 17% no sabe.

Por otro lado, un 30% dijo que apoyaría a candidaturas de centroizquierda, un 53% no y un 17% no sabe.

Encuesta CEP

Encuesta CEP

