Encuesta Cadem: Kast lidera con 28% en primera vuelta y aventajaría a Jara por 13 puntos en balotaje
Por CNN Chile
24.08.2025 / 20:16
El sondeo de la cuarta semana de agosto muestra al candidato republicano como favorito presidencial, mientras las propuestas sobre migración ilegal y crimen organizado destacan como las más valoradas por la ciudadanía.
La encuesta Plaza Pública Cadem N°606 reveló que José Antonio Kast se consolidó como principal favorito presidencial con un 28% de las preferencias en primera vuelta, superando por un punto a Jeannette Jara quien alcanzó 27%. Evelyn Matthei se mantuvo en tercer lugar con 14%, seguida por Franco Parisi con 11%.
Escenario de segunda vuelta
En un eventual balotaje, Kast superaría a Jara por 13 puntos (44% vs 31%) y derrotaría a Matthei por 8 puntos (36% vs 28%). La candidata oficialista también caería frente a Matthei por 7 puntos (40% vs 33%) en caso de una segunda vuelta entre ambas.
Las propuestas sobre migración y seguridad dominaron las preferencias ciudadanas. “Cerrar las fronteras a la inmigración ilegal” fue considerada la medida más relevante para el país con 42%, seguida de “frenar el crimen organizado” con 36%.
En intención de voto parlamentario, el Partido Republicano lideró con 25%, superando ampliamente a RN (15%), PS (13%), UDI (11%) y Frente Amplio (11%). Un 20% de los encuestados prefirió candidatos independientes.
La gestión del presidente Gabriel Boric registró una aprobación de 30% y una desaprobación de 62% en la última medición, marcando un deterioro en su evaluación ciudadana.