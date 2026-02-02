Actor Osvaldo Silva relata asalto con cuchillos que sufrió en servicentro de Recoleta: “Fueron cinco cabros chicos”

El actor y su esposa, Cecilia Cucurella, fueron abordados por cinco sujetos al salir de una bencinera en el sector Bellavista. A ella le robaron el celular y a ambos les sustrajeron tarjetas y documentos.

El actor y director de teatro Osvaldo Silva relató el asalto que sufrió junto a su esposa, la actriz Cecilia Cucurella, durante la madrugada de este lunes 2 de febrero de 2026 en Recoleta, cuando cinco sujetos los abordaron en un servicentro Shell del sector Bellavista. Carabineros informó que Silva resultó con lesiones leves tras recibir heridas con un arma blanca.

Según Carabineros, el robo ocurrió cuando la pareja terminó de cargar combustible y se disponía a abandonar el local. En ese momento, cinco sujetos jóvenes, de nacionalidad chilena, que se movilizaban en otro vehículo de color blanco, los abordaron a rostro descubierto.

Los atacantes intentaron hacer descender a Silva del automóvil y, tras un forcejeo, el actor quedó herido con un arma blanca en un brazo y en la pierna izquierda. Carabineros reportó lesiones de carácter leve.

El testimonio de Osvaldo Silva: “Cinco cabros chicos, con cuchillas”

En conversación con Radio Biobío, Silva describió el impacto del asalto en un lugar iluminado y con movimiento. “Terrible, terrible pensar que uno pasa a echar gasolina a una bomba que está iluminada, en Bellavista, pasado Purísima. Y que te asalten de un minuto para otro cinco (…) cinco cabros chicos, con cuchillas, y diciéndole a Cecilia ‘bájate o te mato’”, afirmó.

Según su relato, “inmediatamente se subió uno en el asiento del copiloto, y dos se metieron por la ventana del piloto en la que estaba yo. Eran tres contra uno”, sostuvo.

El actor agregó que Carabineros llegó rápido, pero los asaltantes escaparon con el auto. “Arrancaron en el auto, un Honda, acelerado automático, salieron volando hasta con la manguera de la bencinera colgando”, dijo, y añadió que recibió “dos o tres punzetazos” durante el enfrentamient

Silva aseguró que su esposa no resultó herida porque descendió de inmediato del vehículo. Sin embargo, indicó que a ella le robaron su celular y que a ambos les sustrajeron tarjetas bancarias y otros documentos.

Carabineros informó que los participantes del robo y el vehículo aún no han sido encontrados.

El caso quedó con diligencias a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), por instrucción del Ministerio Público, según informó Carabineros. No se informó un detalle adicional sobre el estado de salud del actor más allá del carácter leve de las lesiones.