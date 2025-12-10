País bencinas

Enap anuncia fuerte baja en combustibles: Gasolinas de 93 y 97 caen más de $26 por litro

Por CNN Chile

10.12.2025 / 17:18

A partir del jueves 11 de diciembre, los precios de las gasolinas y otros derivados experimentarán una baja significativa, según el nuevo informe de Enap.

Un alivio para el bolsillo llegará esta semana para quienes deban cargar combustible.

A partir del jueves 11 de diciembre, los precios de las gasolinas y otros derivados experimentarán una baja significativa, según el nuevo informe de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

Las gasolinas de 93 y 97 octanos registrarán una caída de $26,5 por litro, convirtiéndose en la principal rebaja anunciada.

El diésel, en tanto, disminuirá $21,4 por litro, mientras que el GLP vehicular mostrará una variación a la baja de $7,3 por litro.

El mayor retroceso lo verá la parafina (kerosene), cuyo precio descenderá $41,1 por litro, noticia especialmente relevante para los hogares que dependen de este combustible durante la temporada.

