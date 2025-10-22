Enami tras incidente en planta El Salado en Atacama: “No fue necesaria la evacuación de viviendas aledañas”

La empresa indicó que el hecho no afectó a terrenos colindantes y que se resolvió con "recursos propios de la compañía".

La Empresa Nacional de Minería (Enami) aclaró el “incidente operacional por el contacto entre ácido sulfúrico y agua” ocurrido en la planta El Salado en Chañaral, en la Región de Atacama.

El hecho se produjo la noche de este martes cuando una cañería que transportaba el químico sufrió una rotura. De acuerdo a Enami, fue “sin afectación a terrenos colindantes y la emergencia ha sido resuelta con recursos propios de la compañía”.

En redes sociales, usuarios reportaron la presencia de una nube tóxica en el ambiente.

La compañía indicó que se aplicaron los protocolos respectivos para este tipo de situaciones y que “tanto las personas que trabajan en ENAMI como aquellas pertenecientes a empresas contratistas no fueron afectadas. No fue necesaria la evacuación de viviendas aledañas”.

Asimismo, señalaron que la planta está operando en un 80% y que solo se mantiene restringida el área afectada por el incidente.

El Ministerio Público instruyó a la policía realizar diligencias investigativas para determinar el origen de los hechos.