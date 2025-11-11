País cnn chile

EN VIVO | CNN Chile Radio: Martes 11 de noviembre de 2025

Por CNN Chile

11.11.2025 / 07:06

Conduce: Macarena Morales.

Sigue la transmisión en vivo de CNN Chile AM de este martes 4 de noviembre de 2025.

DESTACAMOS

País Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán

LO ÚLTIMO

Programas completos China aprobó acuerdo entre Codelco y SQM: ¿Qué implica?
Elecciones 2025: ¿Cómo funcionará el voto asistido?
Estudiante de 19 años fue baleado afuera de liceo nocturno en Paine durante violento asalto
Destacan autos, motos y guitarras: Aduanas anuncia nueva subasta con artículos desde los $3.490
El último episodio de la rivalidad "Sincaraz": Alcaraz y Sinner se vuelven a encontrar en Turín
Messi arruina (o mejora) propuesta romántica frente al estadio del Barcelona al aparecer de sorpresa