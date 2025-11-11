EN VIVO | CNN Chile Radio: Martes 11 de noviembre de 2025

Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.
Conduce: Macarena Morales.
Sigue la transmisión en vivo de CNN Chile AM de este martes 4 de noviembre de 2025.
