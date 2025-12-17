País cnn chile

EN VIVO | CNN AM: Miércoles 17 de diciembre de 2025

Por CNN Chile

17.12.2025 / 07:03

Conduce: Valentina Nieto.

Sigue la transmisión en vivo de CNN AM de este miércoles 17 de diciembre de 2025.

DESTACAMOS

Servicios Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?

LO ÚLTIMO

Mundo Gustavo Petro llama "dictador" a Nicolás Maduro, pero dice que no es narcotraficante como afirma Estados Unidos
José Antonio Kast respalda intervención de Estados Unidos en Venezuela: “Va a contar con nuestro apoyo”
EN VIVO | CNN AM: Miércoles 17 de diciembre de 2025
Incendio de San Pedro de Melipilla arrasa más de 1.870 hectáreas: Ordenan evacuación de 5 sectores y decretan alerta roja
Tohá proyecta alianza del Socialismo Democrático con PC y FA, pero “desde el fortalecimiento de su mirada propia”
“No habla nunca de derechos humanos”: Tohá dice tener “muchas aprehensiones” frente al Gobierno de Kast