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En gira por Argentina: Kast anuncia expulsión de inmigrantes irregulares “paso a paso” y pide salida voluntaria

Por CNN Chile

06.04.2026 / 14:12

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El presidente chileno afirmó en Buenos Aires que los extranjeros sin papeles que no abandonen el país por su cuenta verán cerrada "definitivamente" la posibilidad de vivir en Chile. Confió en que los vuelos a Venezuela se restablezcan para evitar un corredor humanitario terrestre.

(EFE) – El presidente José Antonio Kast declaró este lunes en Buenos Aires que su gobierno “irá avanzando, paso a paso, en la expulsión de inmigrantes irregulares en las próximas semanas”.

En conferencia junto a su par argentino Javier Milei, el mandatario chileno hizo un llamado a la salida voluntaria: “Hemos convocado a las personas que entraron por la ventana a Chile a salir voluntariamente. Si no lo hacen, esa posibilidad se va a cerrar definitivamente”.

Advertencia y corredor humanitario

Kast afirmó que no busca “generar una conmoción social”, pero sí “enfrentar las incivilidades” fuera del marco legal. Sobre los venezolanos, confió en que se vayan una vez se ordenen los vuelos a Venezuela.

El supuesto corredor humanitario terrestre que mencionó en campaña estaría destinado a países como Perú, Ecuador o Colombia, aunque espera que el restablecimiento de vuelos a Venezuela haga innecesario ese mecanismo. “Esperamos que los vuelos en algún momento se puedan restablecer”, señaló.

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