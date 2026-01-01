“En 2026 comienza una nueva etapa para Chile”: El mensaje de año nuevo de José Antonio Kast

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
“2025 no fue un año más”.
Con esta frase comenzó el saludo de fin de año del Presidente electo, José Antonio Kast.
“Fue el año en que millones dijeron basta al desorden, a la improvisación y al abandono. Fue el año en que Chile eligió el cambio y la esperanza. Hoy despedimos un año que quedará marcado en nuestra historia. No por la comodidad, sino por el coraje y la decisión de cambiar el rumbo: con humildad, trabajo y firme compromiso”, aseguró Kast sobre el 2025 que ya se fue.
Sobre el nuevo año, afirmó que “en 2026 comienza una nueva etapa para Chile. Vienen tiempos exigentes. Tiempos de orden, de reconstrucción y de trabajo incansable. Nada será fácil, pero todo será posible si lo hacemos juntos. Chile tiene que volver a creer en sí mismo y en su gente. Eso lo cambia todo”.
Finalmente, tuvo palabras para quienes trabajador la noche del 31 de diciembre: “Y mientras muchos celebran o descansan esta noche, hay chilenos que siguen trabajando: en hospitales, cuarteles, carreteras, turnos nocturnos, faenas y servicios esenciales. Hombres y mujeres que siguen cuidando a Chile, lejos de sus familias y de su tranquilidad. A ustedes, que esta noche trabajan por la patria: mi respeto, mi gratitud y mi compromiso. Chile no se rinde porque ustedes no se rinden. Gracias y Viva Chile!”.
