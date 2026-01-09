Matías Domeyko, presidente de Arauco: “No conozco ningún otro país donde sea tan difícil invertir como en Chile hoy”

El empresario además apuntó a que con el cambio de Gobierno se pueda producir un "cambio regulatorio" y más "facilidades para que la inversión vuelva a jugar un rol importante".

Matías Domeyko, presidente de Arauco, abordó las perspectivas económicas de la empresa ad portas del arribo del presidente electo, José Antonio Kast, a La Moneda en marzo próximo.

En conversación con Diario Financiero, Domeyko aseguró que “estamos viendo un cambio de tono, un cambio de ánimo, de visión de lo que puede aportar la empresa”.

“La empresa en Chile tiene un rol fundamental, lo ha tenido siempre y lo va a seguir teniendo. Cuando uno habla de mayor crecimiento es por la inversión que van a hacer las empresas, cuando habla de mejor empleo es por el empleo formal que van a dar las empresas. Entonces, cuando uno entiende eso, que es lo que vemos hoy día con el cambio de gobierno, se ve una voluntad muy positiva, que eso cambia el ánimo y va a venir un cambio regulatorio, seguramente, y van a venir facilidades para que la inversión vuelva a jugar un rol importante. Así que estamos muy entusiasmados con lo que viene“, añadió.

Posteriormente, se le preguntó si es que se pueden realizar más inversiones en territorio chileno, ante lo cual replicó que “nunca hemos dejado de invertir en Chile. Es verdad que también estamos invirtiendo afuera. Arauco y todas las empresas grandes están siempre buscando oportunidades de inversión y van donde están esas oportunidades”.

“En este momento hemos encontrado una oportunidad de inversión muy importante en Brasil y eso lo estamos concretando en el proyecto Sucuriú. Pero donde haya la oportunidad de inversión, la vamos a tomar. En Chile estamos también haciendo proyectos, estamos haciendo proyectos en el sur, en Cholhuán, estamos buscando siempre inversiones forestales, estamos haciendo mucha investigación y desarrollo y tenemos una carpeta de proyectos importantes, proyectos eólicos que incluso hemos presentado recientemente”, acotó.

Consultado por las inversiones en Brasil, agregó que “nosotros estamos hoy día en 11 países. Hemos hecho proyectos en la gran mayoría de esos países. Y lo que pasa en Chile es una cosa única. No conozco ningún otro país donde sea tan difícil invertir como en Chile hoy”.

“Los proyectos en Chile se demoran 10 años, cinco en permisología, cinco en judicialización. En ese plazo el mundo cambió, las tecnologías cambiaron, las necesidades del mercado cambiaron. Y a lo mejor ese proyecto, una vez que lo aprueban, ya no es el proyecto que hay que hacer: se pasó la oportunidad. Chile está dejando de aprovechar tremendas oportunidades con este esquema que hemos construido, que es único en el mundo. Yo no conozco ningún otro país donde sea tan difícil invertir como en Chile“, remató Domeyko.