Empresario es denunciado por evadir más de $3.200 millones en impuestos: Fiscalía pidió su extradición desde Estados Unidos

Sebastián Vanella Muñoz, exgerente de La Piccola Italia, es acusado de crear sociedades para evadir impuestos, y dichos ingresos fueron ocupados para realizar inversiones en el extranjero.

Recientemente, se dio a conocer una denuncia por una millonaria evasión de impuestos contra el empresario Sebastián Vanella Muñoz, quien actualmente reside en Estados Unidos.

El también exgerente de La Piccola Italia es acusado por la Fiscalía de emitir facturas falsas con las que generó un perjuicio al Fisco de más de $3.200 millones.

Según los antecedentes revelados por Radio Biobío, el Ministerio Público realizó una solicitud de extradición al país norteamericano para que el acusado enfrente a la justicia chilena.

Vanella es acusado de los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y delitos tributarios. Además, sostienen que con los montos defraudados, el imputado montó un restaurante en Orlando.

La imputación de cargos apunta a que Sebastián Vanella montó junto a su hermano Lucciano un esquema de más de 800 boletas ideológicamente falsas a través de 5 empresas fantasmas.

Su rol estaría en el marco de la Operación Tributos, conocida como el fraude fiscal más grande de la historia de Chile, en la que una serie de familias son acusadas de perjuicio al Estado por más de $240 mil millones.

En este sentido, Fiscalía apunta a que tanto Sebastián Vanella y Lucciano Vanella aumentaron su crédito fiscal con las facturas ideológicamente falsas a través de estas cinco empresas que montaron y que eran “de papel”.