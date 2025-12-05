“Empeño permanente por deformar el concepto de DD.HH.”: Hertz llevará a Meza a Comisión de Ética tras polémicos dichos

La parlamentaria también cuestionó que José Antonio Kast busca desconocer tratados internacionales, lo que —advirtió— podría comprometer la responsabilidad del Estado.

Polémica generaron las declaraciones del parlamentario republicano José Carlos Meza, quien en CNN Chile se mostró dispuesto a apoyar la conmutación de penas para reos mayores o con enfermedades terminales, incluso en casos de violadores de niños.

Tras esto, la diputada comunista Carmen Hertz anunció este viernes que presentará un requerimiento ante la Comisión de Ética de la Cámara, argumentando que la conducta de Meza “revela intención inequívoca de negar evidencias históricas y hacer apología de crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen nazi y por la dictadura civil-militar chilena”.

A través de su cuenta de X, la parlamentaria sostuvo que los dichos del diputado forman parte de un “empeño permanente por deformar la naturaleza del concepto de derechos humanos”, acusando además a José Antonio Kast de pretender “ignorar tratados internacionales en la materia”, lo que, según ella, podría comprometer la responsabilidad del Estado de Chile.

La acción de Hertz contará con el respaldo de otros diputados del Partido Comunista y de sectores del oficialismo, que también cuestionaron la postura del legislador republicano.