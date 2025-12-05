País José Carlos Meza

“Empeño permanente por deformar el concepto de DD.HH.”: Hertz llevará a Meza a Comisión de Ética tras polémicos dichos

Por CNN Chile

05.12.2025 / 21:31

{alt}

La parlamentaria también cuestionó que José Antonio Kast busca desconocer tratados internacionales, lo que —advirtió— podría comprometer la responsabilidad del Estado.

Polémica generaron las declaraciones del parlamentario republicano José Carlos Meza, quien en CNN Chile se mostró dispuesto a apoyar la conmutación de penas para reos mayores o con enfermedades terminales, incluso en casos de violadores de niños.

Tras esto, la diputada comunista Carmen Hertz anunció este viernes que presentará un requerimiento ante la Comisión de Ética de la Cámara, argumentando que la conducta de Meza “revela intención inequívoca de negar evidencias históricas y hacer apología de crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen nazi y por la dictadura civil-militar chilena”.

A través de su cuenta de X, la parlamentaria sostuvo que los dichos del diputado forman parte de un “empeño permanente por deformar la naturaleza del concepto de derechos humanos”, acusando además a José Antonio Kast de pretender “ignorar tratados internacionales en la materia”, lo que, según ella, podría comprometer la responsabilidad del Estado de Chile.

La acción de Hertz contará con el respaldo de otros diputados del Partido Comunista y de sectores del oficialismo, que también cuestionaron la postura del legislador republicano.

DESTACAMOS

Mundo Jóvenes chilenos tienen nueva puerta abierta: beVisioneers, la mentoría global que impulsa ideas sustentables

LO ÚLTIMO

País “Empeño permanente por deformar el concepto de DD.HH.”: Hertz llevará a Meza a Comisión de Ética tras polémicos dichos
Ossandón y la estrategia de Kast en los debates: “No cambia la aguja, pero podría acortar la distancia”
"Descifrando la naturaleza", el lado humano de la ciencia a través de los ojos de Bárbara Tupper 
Nueva ley exige 60 minutos diarios de actividad física en colegios ¿Cuándo empieza a regir?
Kast tras declaraciones de Meza sobre conmutación de penas, incluyendo violadores de niños: "En nuestro programa eso hoy día no está"
Universidad de Chile inaugura exposición por los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral