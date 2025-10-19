Emiten aviso por tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país: Revisa qué zonas afectará

Desde la Dirección Meteorológica explicaron que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en el sur del país.

El ente explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”, detallando que se extenderá durante solo una jornada en tres regiones.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) instaron a la población a no acercarse a estructuras metálicas, rejas, alambrados, mástiles y líneas eléctricas, entre otras recomendaciones.

🌩#YoMePreparo Ante una tormenta eléctrica no te acerques a estructuras metálicas, rejas, alambrados, mástiles y líneas eléctricas. Conoce más recomendaciones en https://t.co/sTIosB0pwIhttps://t.co/uDMHvMJ2GU pic.twitter.com/GeXXal97xo — SENAPRED (@Senapred) October 19, 2025

¿Cuándo habrá tormentas eléctricas en el norte?

El fenómeno se extenderá desde la mañana del lunes 20 de octubre hasta la tarde de esa misma jornada.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

Región de Los Ríos (Precordillera).

Región de Los Lagos (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Chiloé, Litoral Interior).

Región de Aysén (Insular Norte, Cordillera Austral Norte, Insular Sur, Cordillera Austral Sur).

¿Qué es un aviso meteorológico?