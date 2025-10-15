País clima

Emiten aviso por tormentas eléctricas en dos regiones del norte del país: Fenómeno duraría varios días

Por CNN Chile

15.10.2025 / 14:39

Desde la Dirección Meteorológica de Chile explicaron que el fenómeno se debe a un “dorsal en altura”. Revisa los detalles.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en el norte del país.

El organismo explicó que el fenómeno se debe a un “dorsal en altura”, detallando que se extenderá durante varios días en dos regiones.

¿Cuándo habrá tormentas eléctricas en el norte?

  • El fenómeno se extenderá desde la tarde del miércoles 15 hasta la tarde del viernes 17 de octubre.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

  • Región Arica y Parinacota (Cordillera).
  • Región de Tarapacá (Cordillera).

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

