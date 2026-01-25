Emiten aviso por precipitaciones en dos regiones del sur del país: ¿Qué zonas afectará y cuándo?

Desde la Dirección Meteorológica de Chile detallaron que las precipitaciones variarán de normales a moderadas.

Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por probabilidad de lluvias para el sur del país.

Se trata de “precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo” que afectarán desde la tarde del martes 27 hasta la madrugada del miércoles 28 de enero.

Desde el organismo detallaron que un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

¿Qué zonas del sur tendrán precipitaciones?