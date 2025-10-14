Emiten alerta de seguridad por autos Ford Mustang con un posible defecto

En Chile son más de 280 las unidades de este vehículo que están en manos de consumidores. Revisa los detalles de la alerta.

Este martes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para autos de la marca Ford, modelo Mustang, por un posible defecto.

Desde el servicio detallaron que se trata de vehículos vendidos entre abril 2024 y agosto 2025, habiendo actualmente 289 unidades en manos de consumidores.

Conforme a lo reportado por la empresa de automóviles, a la fecha no se han registrado accidentes derivados de esta condición en Chile.

¿Qué problema se detectó en los autos Ford Mustang?

La empresa señaló que, algunos de los vehículos involucrados, pueden presentar una intrusión de agua en el módulo de control de la carrocería (BCM) lo que podría provocar corrosión en el mismo, ocasionando la pérdida de comunicación con los componentes de iluminación exterior, por lo que no se activarían las luces de señalización que deben encenderse con las luces bajas (delanteras y traseras, traseras de freno y de matrícula).

También podría presentarse situaciones donde las funciones del indicador lateral y de la luz de freno trasera parpadeen .

Si estas condiciones se presentan, en casos extremos, podría aumentar el riesgo de accidente.

¿Qué hago si tengo una de los Ford Mustang involucrados?