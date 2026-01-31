Emiten alerta por tormentas eléctricas y precipitaciones fuertes en corto periodo de tiempo en dos regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta para dos regiones del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por probable tormentas eléctricas y precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), esta alerta se debe a la condición sinóptica conocida como alta de Bolivia, y se extenderá desde la tarde del sábado 31 hasta la noche de la misma jornada en sectores cordilleranos y precordilleranos de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

De acuerdo al organismo, una alerta meteorológica se mite cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas.