País tiempo

Emiten alerta por tormentas eléctricas y precipitaciones fuertes en corto periodo de tiempo en dos regiones del país

Por CNN Chile

31.01.2026 / 18:34

{alt}

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta para dos regiones del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por probable tormentas eléctricas y precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), esta alerta se debe a la condición sinóptica conocida como alta de Bolivia, y se extenderá desde la tarde del sábado 31 hasta la noche de la misma jornada en sectores cordilleranos y precordilleranos de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

De acuerdo al organismo, una alerta meteorológica se mite cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas.

 

DESTACAMOS

País Minsal confirma hallazgo de mosquito que transmite dengue, zika y fiebre amarilla en el aeropuerto de Santiago

LO ÚLTIMO

País Reportan personas aisladas en Camino a Farellones por el deslizamiento de tierra
Emiten alerta por tormentas eléctricas y precipitaciones fuertes en corto periodo de tiempo en dos regiones del país
Gabriel Boric defiende el "Pase Cultural" tras denuncias de mal uso: "Deben ser investigados y el dinero devuelto"
Persecución por intento de robo en Barrio Brasil termina con choque en San Miguel y tres detenidos
Cadáver aparece 12 horas después de volcamiento en Ruta 5: Peritajes buscan aclarar vínculo con el auto
Sichel pide "cambiar administración y uso" del Estadio Nacional tras incidentes en partido de la U