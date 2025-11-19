País clima

Emiten alerta por “altas temperaturas extremas” en dos regiones del país: Se esperan hasta 33 °C

Por CNN Chile

19.11.2025 / 13:12

Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el fenómeno se deb a un "doral en altura". Revisa los detalles.

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por altas temperaturas que afectarán dos regiones de la zona centro-sur del país.

El organismo detalló que el fenómeno es causado por un “dorsal en altura”, desarrollándose desde la tarde del viernes 21 hasta la noche del domingo 23 de noviembre.

¿En qué regiones hay alerta por altas temperaturas?

  • Región de Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Región del Ñuble (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

¿Qué es una alerta meteorológica?

  • Desde la DMC explicaron que, a diferencia de un aviso o alarma, una alerta es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

