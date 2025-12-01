Emiten alerta de seguridad por posible defecto en autos vendidos entre 2023 y 2025: ¿Qué marca y modelo es?

Desde el Sernac detallaron que hay más de 600 unidades actualmente en manos de consumidores.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por vehículos marca Honda, modelo Pilot, por un posible defecto.

Detallaron que se trata de vehículos vendidos en Chile entre el 2023 y el 2025, habiendo actualmente 600 unidades en manos de consumidores.

¿Qué problema se detectó en los autos Honda?

La empresa señaló que, en las unidades afectadas, el perno del pivote del pedal de freno podría no haber sido remachado de forma adecuada durante el proceso de ensamblaje, lo que potencialmente podría generar con el tiempo la salida del perno pivote del pedal de freno.

Como consecuencia de ello, podría manifestarse un juego lateral en el pedal. Además, el pedal podría no retornar a su posición original, provocando un arrastre del freno y, por consiguiente, mantenerse la luz de freno encendida.

Detallaron que, si la condición anterior se cumple, puede haber un cambio en la sensación y/o esfuerzo en el frenado, lo que puede causar un riesgo de accidente.

¿Qué hago si tengo uno de los autos involucrados?