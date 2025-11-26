Emiten alerta de seguridad por juego de loza: Existe riesgo de quemaduras y cortes

Desde el Sernac detallaron que actualmente hay más de 200 unidades de este producto en manos de consumidores. Revisa qué se debe hacer y cómo pedir un reembolso.

Este martes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por un juego de loza de la marca Just Home Collection, modelo Tango, por un defecto.

Desde el servicio detallaron que se trata de juegos de 16 piezas vendidos entre octubre y noviembre de este año, habiendo hoy 204 unidades en manos de consumidores.

Conforme a lo reportado por las empresas involucradas, a la fecha no se han registrado accidentes derivados de este defecto en el país.

¿Qué problema se detectó en los juegos de loza?

El defecto se manifiesta como una pérdida de la integridad estructural del recipiente cuando es expuesto a un cambio brusco de temperatura, específicamente al verter líquidos a alta temperatura (agua caliente).

La principal manifestación es la aparición de fisuras y trizaduras en las paredes del recipiente. La fisuración no es gradual, sino que conduce a una fractura inmediata y repentina de la pieza, liberando su contenido.

Existe el riesgo de quemaduras y cortes como consecuencias de las fisuras que se generan en los recipientes al verter líquidos a altas temperaturas.

¿Qué hago si tengo uno de los juegos de loza involucrados?