Emiten alerta de seguridad por juego de loza: Existe riesgo de quemaduras y cortes
Por CNN Chile
26.11.2025 / 07:54
Desde el Sernac detallaron que actualmente hay más de 200 unidades de este producto en manos de consumidores. Revisa qué se debe hacer y cómo pedir un reembolso.
Este martes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por un juego de loza de la marca Just Home Collection, modelo Tango, por un defecto.
Desde el servicio detallaron que se trata de juegos de 16 piezas vendidos entre octubre y noviembre de este año, habiendo hoy 204 unidades en manos de consumidores.
Conforme a lo reportado por las empresas involucradas, a la fecha no se han registrado accidentes derivados de este defecto en el país.
¿Qué problema se detectó en los juegos de loza?
- El defecto se manifiesta como una pérdida de la integridad estructural del recipiente cuando es expuesto a un cambio brusco de temperatura, específicamente al verter líquidos a alta temperatura (agua caliente).
- La principal manifestación es la aparición de fisuras y trizaduras en las paredes del recipiente. La fisuración no es gradual, sino que conduce a una fractura inmediata y repentina de la pieza, liberando su contenido.
- Existe el riesgo de quemaduras y cortes como consecuencias de las fisuras que se generan en los recipientes al verter líquidos a altas temperaturas.
¿Qué hago si tengo uno de los juegos de loza involucrados?
- Dejar inmediatamente el uso del producto. No intentar repararlo ni exponerlo a ningún tipo de líquido o cambio de temperatura.
- Diríjirse a cualquiera de las sucursales o tiendas de Sodimac S.A. en el territorio nacional.
- Presentar el producto defectuoso al personal de servicio al cliente o en el mesón de cambios y devoluciones.
- No se requerirá presentar la boleta o factura de compra. La devolución y reembolso se procesarán con la simple entrega física del producto, debido a la naturaleza crítica del riesgo.
- Los consumidores recibirán un reembolso correspondiente al valor total pagado (referencia $49.990) por el producto en el momento de la devolución.
- Puntos de contacto 600 329 2002 (call center), +56935328223 (WhatsApp), contactosodimac@sodimac.cl (correo electrónico), https://sodimac.falabella.com/sodimac-cl (página web) y https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/content/tiendas-y-horarios-sodimac (sucursales).