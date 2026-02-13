Emiten advertencia agrometeorológica por altas temperaturas en cuatro regiones del país: Se prevén hasta 36°C

El fenómeno es causado por una “circulación ciclónica en superficie”, según explicó Meteorología.

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una advertencia agrometeorológica por altas temperaturas en la zona central.

El organismo detalló que el fenómeno, causado por una “circulación ciclónica en superficie”, golpeará cuatro regiones durante este viernes 13 de febrero.

“Se recomienda a los agricultores de hortalizas de los cordones verdes entre estas regiones implementar medidas preventivas para proteger los cultivos sensibles al calor, especialmente hortalizas de hoja y crucíferas”, agregaron.

Entre otras cosas, detallaron que, en el caso de productores pecuarios, “si los animales se encuentran en libre pastoreo, disponga de áreas con sombra y bebederos con agua suficiente para prevenir el estrés calórico. Para sistemas productivos convencionales en galpones, se recomienda monitorear permanentemente la temperatura y humedad ambiental para evitar condiciones de estrés térmico”.

¿En qué regiones habrá altas temperaturas?

Región de Coquimbo (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)

Región de Valparaíso (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)

Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Región O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

¿Qué temperaturas se esperan?