El fiscal de la Región de O’Higgins, Emiliano Arias, aseguró que emprenderá acciones legales en contra del fiscal nacional, Jorge Abbott. Esta decisión la da a conocer un día después de que la Corte Suprema publicara la sentencia íntegra con los argumentos de por qué desestimaron el pedido de remoción al fiscal regional.

En conversación con Cooperativa, el fiscal regional afirmó que “tengo absolutamente decidido que esto no puede ser ‘borrón y cuenta nueva'”.

“Como abogado tengo que ejercer todas las acciones que estén a mi alcance para, por un lado, reparar el daño personal, y por otro el daño que se le ha hecho a la institución, y eso se obtiene a través de los tribunales de justicia”, añadió.

Debido a esto, el persecutor pretende reunirse con su abogado y “evaluar el escenario”.

Lee también: MOP confirmó que se pagarán costos extras a Hyundai por la construcción del Puente Chacao

Sumado a lo anterior, Arias informó que durante el presente mes o en la primera semana de marzo determinará si continúa o no en el Ministerio Público y añadió que la acción legal que planea la realizará incluso si continúa trabajando en la institución.

“Yo no veo la jerarquía de una manera en que no puedan ejercerse acciones legales dentro de una institución respecto al jefe si éste actuó fuera de la legalidad. El Ministerio Público no es una institución militar”, acotó.

Desempeño del fiscal nacional

el persecutor regional de O’ Higgins también se refirió a la labor que Jorge Abbott ha realizado en torno a los casos de corrupción relacionados a figuras políticas.

Lee también: “Un Chile que sea de los ciudadanos”: Fernando Atria inscribe ante el Servel su partido político Fuerza Común

“Tras el periodo largo de reflexión que tuve mientras estuve suspendido, pensando sobre esto, creo que lo fundamental para combatir la corrupción es más y mejor democracia. Eso como punto de partida, porque con más y mejor democracia podríamos controlar mejor los actos de las autoridades”, apuntó.

Sobre esto, indicó que uno de los principales errores que reconoce del fiscal nacional fue dividir las causas. “El anterior fiscal nacional, Sabas Chahuán, juntó todas las causas y ahí había un solo criterio, una sola decisión, una sola voz. Así se debe investigar esto, conjuntamente. ¿Qué hace el fiscal nacional actual cuando llega? Las separa y las desperdiga por varias fiscalías regionales. El hecho de separar investigaciones las debilita, evidentemente”, reflexionó.