Emergencia en Cabo de Hornos: El operativo que desplegó la Armada para rescatar a nave mercante

Veintidós tripulantes fueron rescatados por la Armada de una nave que presentó problemas en una de las zonas de más difícil navegación del país.

Durante las últimas horas, la Armada ejecutó un operativo de emergencia en Cabo de Hornos.

¿El motivo? Una nave mercante solicitó ayuda luego que perdiera la capacidad de propulsión en dicha ubicación.

Según información de La Tercera, el vehículo afectado llamado “Frío Naruto” era una nave de bandera de Islas Marshall.

El rescate se inició cerca de las 18 horas del pasado viernes, cuando se recibió un llamado en la Alcaldía de Mar “Cabo de Hornos“.

Dicho operativo implicó la presencia de un Remolcador de Alta Mar (ATF) 66 “Galvarino” y de un Patrullero de Servicio General (LSG) 73 “Isaza”.

A estos se sumaron un helicóptero Naval 56 del Grupo Aeronaval Sur, y los aviones P-111 y Naval 256.

Manuel Iturria, Comandante del Distrito Naval Beagle, detalló que “la tarde del seis de febrero se activó un caso SAR en cercanías del Cabo de Hornos. La nave perdió propulsión y derivaba producto de los fuertes vientos, por lo que la Tercera Zona Naval desplegó medios de superficie y aeronavales en coordinación con las alcaldías de mar, concurriendo en auxilio de los 22 tripulantes”.