El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, descartó que la colectividad considere la opción de bajar la candidatura de Paula Narváez luego de que Yasna Provoste (DC) anunciara este viernes que se sumará a la carrera a La Moneda.

“Los compromisos institucionales son claros y existen. Yo me comuniqué con el presidente del PPD (Heraldo Muñoz) e insistió en que iban a cumplir con su palabra y su compromiso“, dijo en conversación con T13.

El senador por la Región del Maule aseguró que desde el partido se inclinan por la realización de la consulta ciudadana para definir a la abanderada de Unidad Constituyente, lo que será “una tarea enorme que implica un esfuerzo enorme”, dado que ya se terminó el plazo legal para realizar primarias legales.

“Aquí no se trata de estar con la calculadora en la mano. Es cuestión de convicciones”, dijo, y añadió que el resultado “está abierto. Si alguien cree que tiene ganada la elección, se equivoca”.

En ese sentido, aseguró que “lo que viene para el próximo gobierno es muy difícil. Se requiere de un sector que esté en condiciones de hacerse cargo de las transformaciones profundas que los chilenos demandan”.

Por otra parte, el timonel del PS, se refirió a las pasadas elecciones primarias y sostuvo que “yo no he visto peor campaña, en el último tiempo, que la que hizo Daniel Jadue. Yo creo que incluso va a quedar en los anales como las campañas que fueron menos convocantes, porque a la gente no le gustó el sectarismo, la exclusión y la descalificación”.