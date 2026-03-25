Elizalde cuestiona a Kast por retirar apoyo a candidatura de Bachelet: “Por más que se vista de estadista, no le nace”

El exsecretario de Estado advirtió que la decisión del Ejecutivo implica perder una oportunidad relevante para Chile en el plano internacional, además hizo un llamado a priorizar el interés país por sobre las diferencias políticas.

Las críticas al Gobierno por retirar el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización Naciones Unidas continúan sumándose.

Esta vez fue el exministro del Interior Álvaro Elizalde quien apuntó directamente al liderazgo del presidente José Antonio Kast.

En conversación con Radio Infinita, el exsecretario de Estado cuestionó la capacidad del mandatario para generar acuerdos políticos y fue categórico en su diagnóstico: “Yo creo que el presidente Kast, por más que se vista de estadista, simplemente no le nace”.

Elizalde profundizó sus críticas revisando la trayectoria parlamentaria del jefe de Estado, poniendo en duda su disposición al diálogo con sectores distintos.

“Analicemos su trayectoria política. Durante 16 años fue parlamentario. Menciónenme un acuerdo que él haya suscrito, relevante para el país, con quienes piensan distinto”, señaló.

Lee también: Bachelet confirma que continuará con su candidatura a la ONU, pese a retiro del apoyo del gobierno: “Mi disposición permanece intacta”

En la misma línea, añadió: “Y para qué decir el rol del Partido Republicano respecto de reformas tan relevantes como la de pensiones. O el Royalty Minero. Votaron todas estas reformas sistemáticamente en contra”, junto con cuestionar el rechazo de esa colectividad a iniciativas clave.

A Kast “le cuesta ponerse de acuerdo, sentarse a dialogar con quien piensa distinto. Y a mí entender, el diálogo democrático es fundamental”, sostuvo el exministro.

Sobre la decisión de retirar el apoyo a la candidatura de Bachelet, Elizalde sostuvo que se desaprovechó una instancia relevante para el país.

“No es que Chile pueda todos los años tener un secretario general de las Naciones Unidas”, afirmó.

Finalmente, llamó a priorizar el interés nacional por sobre las diferencias políticas y destacó la continuidad de la postulación de la exmandataria.

“Es una oportunidad para el país, y lo que yo he dicho es que hay que ponerse la camiseta del país. Ahora, afortunadamente, ella ha tomado la decisión de perseverar en su candidatura”, puntualizó.