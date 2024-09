Tras mención en chat: Ministro Elizalde descarta conversaciones con Hermosilla y recuerda que se abstuvo en votación de Valencia

Álvaro Elizalde, cuando era senador de la República, fue mencionado por Luis Hermosilla en una conversación de 2022, en el periodo de la votación para elegir al fiscal nacional. El actual titular de la Segpres negó tener relación con el abogado que hoy está en prisión preventiva por el Caso Audios.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, descartó tener conversaciones con Luis Hermosilla y recordó que se abstuvo en la votación que terminó por elegir a Ángel Valencia como fiscal nacional del Ministerio Público.

¿Qué pasó?

En el marco de la investigación por el denominado Caso Audios, se reveló un chat del 12 de noviembre de 2022, entre el actual abogado, que está en prisión preventiva, con Francisco Feres, quien es socio y amigo de la familia Jalaff.

En ella, ambos expresan interés por la selección de José Morales, quien competía contra Valencia por el cargo.

“Yo veo el lunes, con un café, a dos ministras”, le dice Feres a Hermosilla a través de WhatsApp. Al respecto, el abogado le responde: “Elizalde se está jugando a mil por Valencia”. Esto cuando el actual ministro era senador de la República.

Respuesta de Álvaro Elizalde

La conversación ha levantado polémica en parte del mundo político sobre el ministro Elizalde. Al respecto, el titular de la Segpres se refirió a los cuestionamientos desde el Palacio de La Moneda.

“Aquí se está mezclando hechos lícitos con hechos ilícitos. Y lo más relevante es que tengamos la claridad, porque lo que el país pide aquí es que los hechos se esclarezcan, se apliquen las sanciones, y distinguir unas cosas de otras”, dijo en primera instancia.

Luego, comentó que ha visto en medios de comunicación que “algunos señalan que poco más que yo tuviera (mensajes de) WhatsApp con el señor Hermosilla, y no lo tengo”. “No tengo su teléfono, no he hablado con él. Nunca hemos intercambiado WhatsApp”, añadió.

En ese sentido, Elizalde indicó que la mención que se le hizo fue en un mensaje de Hermosilla a un tercero y, respecto del caso, su conducta “está avalada por los hechos y si ustedes ven los registros de votación del nombramiento de fiscal nacional, voté a favor de las dos primeras candidaturas propuestas por el Gobierno y en la tercera candidatura me abstuve explicitando obviamente mi relación de amistad con el señor Valencia a quien, ustedes saben porque es de público conocimiento y jamás he escondido, nos conocemos desde el tiempo de la universidad, porque fuimos compañero de curso en la Universidad de Chile estudiando derecho”.