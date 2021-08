En la conmemoración del Día del Niño y la Niña, la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, les dedicó un especial cuento en mapudungun a través de su cuenta de Twitter,

“Poyewvn PICIKECE ñi antv. Saludos a les niñes en su día. Un pian del zorro y el pan. Conocimiento oral mapuche”, publicó.

En el video, la constituyente relató el cuento en su lengua materna, para luego traducirlo al español y dedicárselo a todos “los niños y las niñas o niñes”.

El cuento que dedicó Elisa Loncón es el siguiente:

“Iba el pan por el camino contento y se encontró con un zorro. El zorro le dice ‘buenos días pan’, y el pan le contesta ‘buenos días zorro’.

– Oh, qué rico huele, solo quiero olerte.

– Pero tú, zorro, no me mientas. Yo no quiero que me muerdas.

– No, no te voy a morder.

Ya -le dice el pan- y el zorro se acerca y le da un mordisco. El pan quedó cojo, siguió su camino y el zorro se fue corriendo.

El pan vuelve a encontrar a un zorro, se saludan y el zorro le dice: “Oh, qué rico huele, solo quiero olerte“, pero esta vez el pan respondió:

“No, anteriormente vi a un zorro y me mintió y así quedé cojeando”. En eso, el zorro se aproxima y le da un mordisco y se comió todo el pan. Este es el cuento de un zorro mentiroso“, cerró la convencional.

Revisa el video a continuación: