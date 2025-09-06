Elisa Loncon arremete por triunfo del Rechazo: “Es la expresión de la mayor mentira en la historia”

La expresidenta de la Convención Constitucional además acusó una campaña de bots y de desinformación. "Fueron 20 mil bots los que se dice que se instalaron en ese tiempo", indica ella.

La expresidenta de la Convención Constitucional y actual candidata al Senado por el Partido Comunista, Elisa Loncon, se refirió al triunfo del Rechazo en el proceso que ella dirigió y del cual se cumplieron 3 años el pasado 4 de septiembre.

En conversación con The Clinic, Loncon aseguró que “cuando nosotros estábamos en la Convención Constitucional fuimos atacados por todo tipo de bots, desinformación y mentiras“.

“Entonces el triunfo del Rechazo es la expresión de la mayor mentira en la historia, que se robó la Constitución que buscaba un futuro mejor para los chilenos. Eso fue: el triunfo de la mentira sobre una Constitución que buscaba mejorar la situación de todos los chilenos. Nos tocó eso y no teníamos la preparación para enfrentarlo, porque fueron 20 mil bots los que se dice que se instalaron en ese tiempo”, añadió.

Consultada sobre si cree que fue un retroceso que se rechazara el proyecto constitucional, aseguró que “hay múltiples razones por las cuales los electores votaron Rechazo. Una de ellas es el miedo. Los dueños de las clínicas llamaron a sus empleados y les dijeron ‘si ustedes votan Apruebo, mañana no tienen trabajo’. Hubo amenazas. La gente sintió miedo”.

“Hay una psicología importante en el ser humano y que funciona: el terror. El generar miedo te provoca reacciones que la gente no pondera y reacciona frente a aquello. Que te van a quitar la casa, que van a dividir el país, la bandera nacional… Nada de eso estaba escrito en la propuesta de nueva Constitución. Fue ese el lenguaje que se reprodujo una y mil veces a través del sistema que generó el Rechazo”, sentenció Loncon.