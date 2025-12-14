País Elecciones 2025

Elecciones presidenciales: Sigue en vivo la cobertura especial e ininterrumpida de la segunda vuelta entre Kast y Jara

Por CNN Chile

14.12.2025 / 11:38

La programación especial continuará hasta el cierre de las mesas, momento en que se dará paso a la entrega de los resultados oficiales, junto con un análisis en profundidad del escenario político que se abre tras la definición entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Desde primeras horas de la mañana, CNN Chile desarrolla una transmisión ininterrumpida para informar sobre la segunda vuelta presidencial que enfrenta a Jeannette Jara y José Antonio Kast. La cobertura comenzó con la constitución de las mesas de votación a lo largo del país y se extenderá durante toda la jornada electoral.

El despliegue informativo contempla despachos en terreno, seguimiento del proceso de votación, participación de analistas políticos y el monitoreo permanente de los principales hitos del día, incluyendo eventuales incidencias y la afluencia de votantes en los distintos locales.

La programación especial continuará hasta el cierre de las mesas, momento en que se dará paso a la entrega de los resultados oficiales, junto con un análisis en profundidad del escenario político que se abre tras la definición entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

DESTACAMOS

País Con el perro roba empanadas, Gabriel Boric y los conductores de CNN Chile: Decide Chile lanza juego por la segunda vuelta presidencial

LO ÚLTIMO

País Segunda vuelta presidencial: Ministerio del Trabajo recuerda que empleados tienen al menos 3 horas para ejercer su voto
"Todos saben que no soy comunista": Leonardo Farkas desliza su preferencia presidencial tras votar en segunda vuelta
Multas por no votar: ¿Cómo excusarme hoy en Comisaría Virtual antes del término de las elecciones?
Servel estima que primeros resultados de la segunda vuelta presidencial se conocerán pasadas las 19:00 horas
Una niña de 12 años y un rabino entre las víctimas del tiroteo en playa Bondi en Australia
Carabineros descarta presencia de bomba en local de votación de Valparaíso: “Se realizó una revisión extrema”