Elecciones presidenciales: Sigue en vivo la cobertura especial e ininterrumpida de la segunda vuelta entre Kast y Jara
14.12.2025 / 11:38
La programación especial continuará hasta el cierre de las mesas, momento en que se dará paso a la entrega de los resultados oficiales, junto con un análisis en profundidad del escenario político que se abre tras la definición entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.
Desde primeras horas de la mañana, CNN Chile desarrolla una transmisión ininterrumpida para informar sobre la segunda vuelta presidencial que enfrenta a Jeannette Jara y José Antonio Kast. La cobertura comenzó con la constitución de las mesas de votación a lo largo del país y se extenderá durante toda la jornada electoral.
El despliegue informativo contempla despachos en terreno, seguimiento del proceso de votación, participación de analistas políticos y el monitoreo permanente de los principales hitos del día, incluyendo eventuales incidencias y la afluencia de votantes en los distintos locales.
