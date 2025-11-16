Elecciones presidenciales: Servel anuncia que a las 20:00 horas tendrán el primer resultado preliminar

La presidenta del consejo directivo del organismo, Pamela Figueroa, también destacó la "alta participación, con gran compromiso tanto de los vocales como de la ciudadanía".

A minutos del cierre de las mesas en estas elecciones presidenciales y parlamentarias, el Servicio Electoral (Servel) proyecta entregar un resultado preliminar de la elección presidencial alrededor de las 20:00 horas.

La presidenta del consejo directivo del organismo, Pamela Figueroa, también destacó la “alta participación, con gran compromiso tanto de los vocales como de la ciudadanía”.

La autoridad detalló que, una vez que cierren las mesas a las 18:00 horas, el Servel comenzará a difundir resultados parciales, recogió La Tercera.

“Probablemente, a las 8 de la noche ya deberíamos tener un resultado preliminar de la elección presidencial, que es la primera que se hace en el escrutinio”, añadió.