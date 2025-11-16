País elecciones presidenciales

Elecciones presidenciales: Servel anuncia que a las 20:00 horas tendrán el primer resultado preliminar

Por CNN Chile

16.11.2025 / 18:06

La presidenta del consejo directivo del organismo, Pamela Figueroa, también destacó la "alta participación, con gran compromiso tanto de los vocales como de la ciudadanía".

A minutos del cierre de las mesas en estas elecciones presidenciales y parlamentarias, el Servicio Electoral (Servel) proyecta entregar un resultado preliminar de la elección presidencial alrededor de las 20:00 horas.

La autoridad detalló que, una vez que cierren las mesas a las 18:00 horas, el Servel comenzará a difundir resultados parciales, recogió La Tercera.

“Probablemente, a las 8 de la noche ya deberíamos tener un resultado preliminar de la elección presidencial, que es la primera que se hace en el escrutinio”, añadió.

