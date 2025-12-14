País elecciones presidenciales

José Antonio Kast se impone en todas las regiones del país: Preparan celebración en su comando

Por Arelí Zúñiga

14.12.2025 / 19:07

Con el 25,37% de las mesas escrutadas, Kast lidera la contienda con un 59,83% de los sufragios, mientras que Jara alcanza un 40,17%.

En el marco del conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, el Servicio Electoral (Servel) informó los primeros resultados parciales, revelando una ventaja significativa del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre la aspirante oficialista Jeannette Jara.

Según los datos del Servel, el republicano se impuso en todas las regiones del país incluidas en este primer cómputo.

Por esta razón, desde el comando del republicano se encuentran preparando la celebración por el triunfo de Kast. El venetos  erealizará en la sede del Partido Republicano, ubicada en la intersección de Asturias con Presidente Errázuriz.

DESTACAMOS

País Con el perro roba empanadas, Gabriel Boric y los conductores de CNN Chile: Decide Chile lanza juego por la segunda vuelta presidencial

