Elecciones: Estos serán los nuevos requisitos para el voto de extranjeros en Chile

La normativa fue aprobada junto a la multa por no votar.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que establece una multa por no votar y la reforma al voto de extranjeros.

En detalle, se alcanzó un acuerdo para reponer la multa por no sufragar -había sido rechazada previamente- y para tramitar en forma conjunta la reforma constitucional sobre los requisitos para que extranjeros puedan votar en elecciones chilenas.

En la instancia, además, se estableció que la multa será aplicable solo a chilenos y chilenas, por lo que los extranjeros podrían no votar y no recibir sanciones.

De acuerdo al padrón electoral publicado por el Servel, hay 885.940 electores extranjeros que cumplen los requisitos legales para participar en los comicios.

¿Cómo quedó el voto extranjero?

La norma aprobada establece que los extranjeros avecindados en Chile por más de 10 años ininterrumpidos podrán ejercer el derecho a voto.

Para ello, “los extranjeros se considerarán avecindados a partir del momento en que obtengan un permiso de residencia definitiva“, indicaron desde la Cámara.

Y para efectos de esta normativa electoral, durante el período de avecindamiento, las personas extranjeras no deberán registrar salidas de Chile por más de 90 días en un lapso de 12 meses.

Cabe destacar que el texto estipula que esta modificación se aplicará a partir de 2026, es decir, para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025 se mantendrá vigente la ley que permite votar a los extranjeros luego de cinco años de obtener una residencia temporal.