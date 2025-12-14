Elecciones 2025: Servel anuncia investigación por mensajes enviados a través de la aplicación de Lipigas

La presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, señaló que el organismo ya tomó conocimiento de la denuncia por el envío de propaganda política en el marco de los comicios presidenciales y que se dio inicio al proceso de investigación.

El Servicio Electoral (Servel) se refirió durante la tarde de este domingo al envío de propaganda política a favor de la candidatura de José Antonio Kast mediante la aplicación de Lipigas, en el marco de los comicios presidenciales.

En ese contexto, la presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, detalló: “Nosotros ya hemos tomado conocimiento de esta denuncia y, por tanto, comenzamos el proceso de investigación”.

Asimismo, complementó que, al iniciar las indagatorias, se deben recopilar diversos antecedentes y que “en este momento no podemos dar más información”.

Respecto de las multas, que fluctúan entre 20 y 200 UTM por desplegar propaganda electoral fuera de los plazos establecidos por el organismo, remarcó: “No tenemos antecedentes suficientes para poder dar un pronunciamiento. Y, como señalaba, al tratarse de una investigación, no podemos dar a conocer esos antecedentes hasta que podamos emitir un pronunciamiento. Específicamente, en relación con quién recaería la multa, también es materia de la investigación”.

