Elecciones 2025: Revisa los resultados de las elecciones parlamentarias región por región

En el marco de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, CNN Chile, en alianza con Unholster, habilitó un sistema de monitoreo en tiempo real que entrega los resultados de la votación para la Cámara de Diputadas y Diputados y para el Senado.

La herramienta ofrece un seguimiento detallado por territorio, permitiendo conocer cómo avanza el conteo en cada distrito y circunscripción del país.

El proceso electoral, que se desarrolla este domingo 16 de noviembre, convoca a los ciudadanos a elegir a quienes integrarán el próximo Congreso Nacional. Las mesas de votación cerrarán a las 18:00 horas en todo Chile, momento desde el cual se inicia el flujo más intenso de datos oficiales.

Los resultados serán publicados a medida que el Servicio Electoral (Servel) libere nueva información y se actualizarán de forma continua.

