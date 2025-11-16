Elecciones 2025: Revisa los resultados de las elecciones parlamentarias región por región

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
El proceso electoral, que se desarrolla este domingo 16 de noviembre, convoca a los ciudadanos a elegir a quienes integrarán el próximo Congreso Nacional. Las mesas de votación cerrarán a las 18:00 horas en todo Chile.
En el marco de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, CNN Chile, en alianza con Unholster, habilitó un sistema de monitoreo en tiempo real que entrega los resultados de la votación para la Cámara de Diputadas y Diputados y para el Senado.
La herramienta ofrece un seguimiento detallado por territorio, permitiendo conocer cómo avanza el conteo en cada distrito y circunscripción del país.
El proceso electoral, que se desarrolla este domingo 16 de noviembre, convoca a los ciudadanos a elegir a quienes integrarán el próximo Congreso Nacional. Las mesas de votación cerrarán a las 18:00 horas en todo Chile, momento desde el cual se inicia el flujo más intenso de datos oficiales.
Los resultados serán publicados a medida que el Servicio Electoral (Servel) libere nueva información y se actualizarán de forma continua.
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.