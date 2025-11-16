Elecciones 2025: Revisa quiénes son los diputados electos en las regiones del Biobío y Valparaíso

En los comicios se renovaron los 155 escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El Servicio Electoral de Chile (Servel) entregó este domingo los resultados oficiales de las elecciones parlamentarias y los candidatos elegidos en la Cámara de Diputados en representación de las regiones del Biobío, distrito 21, y Valparaíso, distrito 7.

Distrito 21: reelecciones y nuevas incorporaciones en el Biobío

En el Biobío, los datos oficiales confirmaron que tres de los actuales parlamentarios lograron mantener sus escaños. Se trata de Flor Weisse (UDI), Joanna Pérez (DEM) y Cristóbal Urruticoechea (PNL), quienes aseguraron su continuidad en la Cámara.

A ellos se suman dos nuevas incorporaciones: Patricio Pinilla (DC) y Lilian Betancurt (PDG), completando así la nómina de representantes electos para el distrito.

Distrito 7: Los elegidos y reelecciones

En la Región de Valparaíso, el Servel informó los resultados del Distrito 7 con el 81,98% de las mesas escrutadas, correspondiente a 260.999 votos válidos hasta las 23:00 horas.

Los ocho escaños en disputa quedaron distribuidos entre distintos bloques políticos, dando como resultado la elección de: