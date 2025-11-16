País elecciones parlamentarias

Elecciones 2025: Revisa quiénes son los diputados electos en las regiones del Biobío y Valparaíso

Por CNN Chile

16.11.2025 / 23:39

{alt}

En los comicios se renovaron los 155 escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El Servicio Electoral de Chile (Servel) entregó este domingo los resultados oficiales de las elecciones parlamentarias y los candidatos elegidos en la Cámara de Diputados en representación de las regiones del Biobío, distrito 21, y Valparaíso, distrito 7.

En los comicios se renovaron los 155 escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Distrito 21: reelecciones y nuevas incorporaciones en el Biobío

En el Biobío, los datos oficiales confirmaron que tres de los actuales parlamentarios lograron mantener sus escaños. Se trata de Flor Weisse (UDI), Joanna Pérez (DEM) y Cristóbal Urruticoechea (PNL), quienes aseguraron su continuidad en la Cámara.

A ellos se suman dos nuevas incorporaciones: Patricio Pinilla (DC) y Lilian Betancurt (PDG), completando así la nómina de representantes electos para el distrito.

Distrito 7: Los elegidos y reelecciones

En la Región de Valparaíso, el Servel informó los resultados del Distrito 7 con el 81,98% de las mesas escrutadas, correspondiente a 260.999 votos válidos hasta las 23:00 horas.

Los ocho escaños en disputa quedaron distribuidos entre distintos bloques políticos, dando como resultado la elección de:

  • Hotuiti Teao (UDI)
  • Jaime Bassa (FA)
  • Luis Sánchez (REP)
  • Luis Cuello (PC)
  • Jorge Brito (FA)
  • Andrés Celis (RN)
  • Juan Marcelo Valenzuela (PDG)
  • Sebastián Zamora (REP)

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Jefe de campaña de Kaiser sobre la relación entre el Partido Nacional Libertario y Demócratas: "Ellos tienen que sincerarse primero"
"Forma parte de su esencia": Labbé y la reivindicación de Kaiser al pinochetismo
Percy Marín, Jorge Sharp y Doctora Cordero: Estos son los grandes perdedores de la elección a la Cámara de Diputados
Cruz-Coke y el futuro de Chile Vamos: “La existencia de tres partidos no tiene sentido; hay que converger hacia un proyecto común”
Cruz-Coke asegura que apoyo a Kast es "sin condiciones" y que "dolió" el resultado de Matthei
La pareja fiscalizadora que se afianza en el Congreso: Daniela Cicardini y Daniel Manouchehri ganan sus respectivas elecciones