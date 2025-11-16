País diputados

Elecciones 2025: Revisa los resultados de diputado en el distrito 9

Por CNN Chile

16.11.2025 / 22:42

Carlos Cuadrado (PPD), el exalcalde de Huechuraba, se mantiene como la primera mayoría en el distrito que contempla Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

Este domingo 16 de noviembre se llevó a cabo una nueva jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias, donde además de elegir un nuevo presidente o presidenta de Chile, la ciudadanía optó por los representantes de cada distrito en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Quiénes fueron electos en el distrito 9

El distrito 9 contempla las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

De los 155 escaños que comprenden la Cámara de Diputadas y Diputados, el distrito 9 cuenta con siete cupos.

En esta elección, con el 70,8% de los votos escrutados ya es posible proyectar el listado de las siete primeras mayorías. Sin embargo, luego puede haber correcciones que signifiquen que un candidato arrastre a otro de su lista.

Quienes van en los primeros siete lugares son:

  1. Carlos Cuadrado (PPD): 8,9%.
  2. Boris Barrera (PC): 7,5%.
  3. José Carlos Meza (PRep): 6,6%.
  4. Javiera Rodríguez (PRep): 5,0%.
  5. Tamara Ramírez (PDG): 4,6%.
  6. César Valenzuela (PS): 4,6%.
  7. Maximiliano Murath (PNL): 4,3%.

