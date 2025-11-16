Elecciones 2025: Revisa los resultados de diputado en el distrito 9

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Carlos Cuadrado (PPD), el exalcalde de Huechuraba, se mantiene como la primera mayoría en el distrito que contempla Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.
Este domingo 16 de noviembre se llevó a cabo una nueva jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias, donde además de elegir un nuevo presidente o presidenta de Chile, la ciudadanía optó por los representantes de cada distrito en la Cámara de Diputadas y Diputados.
El distrito 9 contempla las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.
De los 155 escaños que comprenden la Cámara de Diputadas y Diputados, el distrito 9 cuenta con siete cupos.
En esta elección, con el 70,8% de los votos escrutados ya es posible proyectar el listado de las siete primeras mayorías. Sin embargo, luego puede haber correcciones que signifiquen que un candidato arrastre a otro de su lista.
Quienes van en los primeros siete lugares son:
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.