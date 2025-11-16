País Elecciones 2025

Elecciones 2025: Reportan largas filas para excusarse en comisarías de todo el país

Por CNN Chile

16.11.2025 / 10:10

Cabe recordar que las comisarías solo pueden acoger constancias de excusas cuando el elector/a se encuentra a más de 200 kilómetros de su local de votación.

Como usualmente ocurre en las elecciones, se generan filas en las comisarías para excusarse de no votar.

La jornada de este domingo 16 de noviembre no ha sido la excepción. A través de redes sociales, se han reportado largas filas de electores que no podrán ejercer su sufragio, ya que se encuentran a más de 200 kilómetros de su local de votación.

Sin embargo, junto a las filas, también se ha informado sobre la caída de Comisaría Virtual debido a la gran cantidad de personas que han ingresado a la plataforma.

El sitio web estará operativo solo durante el día de las elecciones para dejar constancias de excusa por distancia. Para acceder, los usuarios debe tener Clave Única e ingresar sus datos. Tras completar el formulario, se entrega un código alfanumérico que llega por correo, con el cual se debe acudir a la unidad policial.

De acuerdo a lo informado por Carabineros, más de 38 mil personas han hecho el trámite.

Estos comicios serán con voto obligatorio y quienes no acudan a sufragar serán sancionados con una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM (entre $34.771 y $104.313).

