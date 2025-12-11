Elecciones 2025: ¿Qué pasa con las clases el lunes 15 de diciembre en los colegios?

Este viernes 12 de diciembre, los colegios que funcionarán como locales de votación suspenderán sus clases. ¿Qué ocurrirá después del domingo 14 de diciembre? Aquí te contamos los detalles.

Este domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast. Durante la jornada electoral, diversos establecimientos educacionales serán utilizados como locales de votación.

¿Habrá clases este viernes 12 de diciembre?

Según informó el Ministerio de Educación (Mineduc), los colegios designados como locales de votación suspenderán sus clases este viernes 12 de diciembre, con el objetivo de facilitar la instalación de las mesas y el despliegue del material electoral.

Además, desde las 9:00 horas, las Fuerzas Armadas y Carabineros asumirán el resguardo del orden público hasta que finalicen las funciones de los Colegios Escrutadores.

¿Habrá clases el lunes 15 de diciembre?

Los establecimientos serán desocupados durante la noche del domingo 14 de diciembre, una vez finalizado el proceso electoral, para permitir que las clases se desarrollen con normalidad el lunes 15 de diciembre.

Sin embargo, si existen complicaciones en los recintos que operen como sedes de Colegios Escrutadores, el sostenedor podrá solicitar la suspensión de clases para el lunes. En ese caso, la jornada deberá ser recuperada posteriormente.