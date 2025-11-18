País Elecciones 2025

Elecciones 2025: Partido Radical prepara liquidación de bienes tras quedar bajo el umbral legal

Por CNN Chile

18.11.2025 / 15:18

El Partido Radical, tras no alcanzar el umbral que exige la normativa, comenzará a preparar el proceso de liquidación de bienes de la colectividad.

Los resultados de las elecciones parlamentarias han tenido impacto en diversas colectividades, entre ellas destaca el Partido Radical.

En una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, en la que participó la directiva, los presidentes regionales y los frentes nacionales, renunció el timonel Leonardo Cubillos junto al resto de los integrantes de la mesa nacional.

No obstante, tras el anuncio, diversos integrantes del comité valoraron su esfuerzo en medio del complejo momento que enfrenta el partido. Además, le solicitaron que lidere el proceso de liquidación de bienes de la colectividad.

Por lo mismo, Cubillos se mantendrá en el cargo hasta que culmine el proceso de disolución.

Según publicó La Tercera, Cubillos leyó una carta en una sesión realizada por vía Zoom, donde expresó que su salida responde a asumir con responsabilidad y dignidad que, bajo su liderazgo, el partido no alcanzó el umbral mínimo que exige la normativa para mantener su continuidad legal. Además, deslizó críticas al rol que tuvo en su momento Carlos Maldonado.

