Elecciones 2025: Más de 26 mil militares resguardan locales de votación en todo Chile

Los funcionarios resguardan los locales para asegurar que las elecciones se desarrollen en forma segura y ordenada.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, informó que más de 26.000 militares ya se encuentran desplegados en todo el país, tras tomar control de los locales de votación para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.

Son en total 3.379 locales de votación, desde Visviri en el norte hasta Villa Las Estrellas en la Antártica, que ya están bajo el control de las Fuerzas Armadas.

Los funcionarios se mantienen en el lugar “para asegurar unas Elecciones Parlamentarias y Presidenciales 2025 seguras y ordenadas”, señaló la autoridad.

A los más de 26 mil funcionarios se suman 4.435 voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja, “quienes están haciendo una labor para que todo salga bien”, añadió.

De Visviri en el norte a Villa Las Estrellas en la Antártica.

Cabe recordar que en la elección de este domingo el voto será de carácter obligatorio para ciudadanos chilenos, por lo que no concurrir a sufragar significará una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM (entre $34.771 y $104.313).

Asimismo, las mesas estarán abiertas entre las 8:00 y 18:00 horas, siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al exterior o interior del local.

La votación tendrá tres cédulas en las regiones donde se elegirá a presidente/a, senadores y diputados. Y dos cédulas en las regiones donde solo se escoge a presidente/a y diputados.

En el exterior, en tanto, habrá una cédula para elegir exclusivamente al presidente/a de la República.

