Elecciones 2025: Más de 23 mil carabineros estarán desplegados para resguardar la seguridad durante la jornada

Los funcionarios estarán desplegados en todo el país, resguardando que la jornada eleccionaria se lleve a cabo con normalidad.

Las autoridades informaron sobre el despliegue de seguridad para este domingo 16 de noviembre, con motivo de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Para el día de la votación se dispuso un total de 3.164 locales de votación en todo el país, con 40.473 mesas. Mientras que el padrón electoral está compuesto por 15.618.167 personas.

Asimismo, se dispondrán para la seguridad de la jornada 23.724 carabineros, con 6.383 vehículos y 10 helicópteros en todo Chile.

En dicha jornada habrá diferentes servicios, como el resguardo integral de recintos de votación, patrullas dinámicas, recibiendo constancias de excusas para no votar, resguardando bodegas de retorno y siendo escoltas de material sensible del Tricel y del Servel.

El mayor contingente estará desplegado durante el domingo, entre resguardo del exterior e interior de recintos de votación, punto fijo de bodegas, escoltas de Tricel y Servel, resguardo de colegios escrutadores, patrullas de reacción, entre otras labores de fiscalización, apoyo y/o logísticas.

En detalle, ese día se proyecta que 18.945 funcionarios realicen diversas funciones en torno a la elección.

De ellos, más de 8.600 estarán en las afueras de los locales, resguardando el orden público y la seguridad; mientras que más de 3.700 estarán en servicios de constancias por no votar.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, indicó que “cada recinto de votación tiene un perímetro de seguridad, ese perímetro de seguridad dispone cortes de tránsito, por lo tanto, para que las personas planifiquen adecuadamente que no pueden llegar directamente en el vehículo a la puerta del local”.

En esa línea, comentó que se espera que todo se desarrolle con total normalidad y que las policías están trabajando para anteponerse ante cualquier situación.