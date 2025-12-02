Elecciones 2025: Jara y Kast se enfrentarán por penúltima vez en el Debate ARCHI

Este miércoles 3 de diciembre, los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast presentarán sus propuestas en el Debate ARCHI, instancia que será transmitida en todas las plataformas de CNN Chile.

En la recta final de la carrera presidencial, los abanderados José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (Unidad por Chile) volverán a encontrarse este miércoles en el Debate ARCHI 2025, instancia clave previo al balotaje del 14 de diciembre. Será el segundo cara a cara tras el foro social transmitido por Radio Cooperativa.

¿Cuándo y dónde será el Debate ARCHI 2025?

El debate comenzará este miércoles 3 de diciembre a las 08:00 horas en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad Católica, reuniendo a ambos candidatos a menos de dos semanas de las elecciones.

¿Dónde ver o escuchar el Debate ARCHI?

La transmisión estará disponible en las radios nacionales que forman parte de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) y en las plataformas digitales de los medios de comunicación adheridos.

Además, CNN Chile emitirá el debate y podrás seguir la cobertura en sus redes sociales: YouTube, X e Instagram.

Periodistas confirmados para el Debate ARCHI 2025

Los periodistas que serán parte del debate: