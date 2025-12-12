Elecciones 2025: ¿El voto nulo afecta el resultado de la segunda vuelta presidencial?

Si voto nulo en las elecciones del 14 de diciembre, ¿afecta el resultado final o influye en el proceso electoral? El director de la Escuela de Gobierno de la USS, José Miguel Cabezas, explica en CNN Chile cuál es el impacto del voto nulo en la segunda vuelta presidencial.

En este segundo tiempo de la carrera presidencial, ha cobrado relevancia el voto nulo, debido a los llamados de figuras del Partido de la Gente (PDG), como la diputada Pamela Jiles, así como a la decisión de la colectividad de no inclinarse por ninguna de las candidaturas: José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Pero, ¿qué significa en concreto un voto nulo? La legislación establece criterios específicos sobre cómo marcar las preferencias en la papeleta. Para que el voto sea válido, se debe marcar solo una opción por voto en cada cédula electoral.

“Si usted marca más de una opción en la cédula, su voto será considerado nulo”, especificó el Servel.

Durante la primera vuelta presidencial, donde compitieron ocho candidatos, participaron 13.388.455 personas. De ellas, los votos válidamente emitidos fueron 12.885.928 (96,25%), mientras que se registraron 360.571 votos nulos (2,69%) y 141.956 votos en blanco (1,06%).

Mitos y verdades sobre el voto nulo

¿Es cierto que si se vota nulo influye en el proceso electoral? El director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), José Miguel Cabezas, aclaró en CNN Chile que “es importante destacar que los votos nulos y blancos no se asignan ni se ‘suman’ a ninguna de las opciones en competencia. No existe tal traspaso”.

“Lo que sí ocurre es un efecto estrictamente aritmético: al reducirse el universo de votos válidamente emitidos, la opción ganadora cruza la línea de meta con un menor número absoluto de sufragios. Confundir este efecto con una supuesta transferencia de votos es simplemente incorrecto”, subrayó.

En ese sentido, planteó que existe una lectura política que solo puede hacerse a posteriori.

“Bajo un régimen de voto obligatorio, los votos nulos y blancos constituyen un indicador indirecto de desafección o distancia respecto del sistema político. En términos democráticos, un aumento significativo de este tipo de votación es una señal preocupante: expresa rechazo, indiferencia o frustración frente a la oferta política disponible”, analizó.

Finalmente, sobre los comicios presidenciales que se realizarán este próximo domingo 14 de diciembre, sostuvo: “En mi opinión, si la suma de votos nulos, blancos y abstención superara de manera sostenida el 15%, sería indispensable abrir una discusión institucional sobre el diseño del sistema electoral y, en particular, sobre el sentido y los alcances de la obligatoriedad del voto. Ignorar estas señales equivale a normalizar la desconexión entre ciudadanía y política, con costos evidentes para la calidad de la democracia”.