¿Cuánto vale un voto para un candidato presidencial en Chile? Así funciona el reembolso del Servel

El Estado devuelve dinero por cada voto obtenido en elecciones, pero el beneficio solo aplica si se cumplen ciertos requisitos contables y legales establecidos por el Servel.

Con las elecciones presidenciales 2025 a la vista, uno de los temas que más curiosidad genera entre los votantes es el financiamiento electoral, en particular, cuánto dinero reciben los candidatos por cada voto obtenido.

En Chile, el Servicio Electoral (Servel) establece un sistema de reembolso público que permite a los postulantes recuperar parte de los gastos de campaña, siempre que cumplan con los requisitos legales. Este mecanismo busca asegurar la transparencia y evitar el financiamiento irregular en la política.

¿Cuánto paga el Estado por voto?

Para las elecciones presidenciales de este año, el valor se mantiene igual que en 2021: 0,04 Unidades de Fomento (UF) por voto en primera vuelta —lo que equivale a poco más de $1.500— y 0,01 UF (cerca de $395) por sufragio en segunda vuelta.

El pago no es automático: el Servel solo entrega el reembolso a quienes rindan y justifiquen sus gastos de campaña de acuerdo con la ley. Además, los fondos declarados no pueden haber sido cubiertos con aportes propios, donaciones de terceros ni créditos con mandato.

Para acceder al beneficio, la cuenta de ingresos y gastos electorales del candidato o partido debe estar aprobada por el Servel. El organismo fiscaliza que los recursos utilizados provengan de fuentes autorizadas y que los montos sean coherentes con la normativa vigente.

Este mecanismo está regulado por la Ley 19.884, que establece los límites, procedimientos y criterios de financiamiento público de las campañas.