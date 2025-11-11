Elecciones 2025 con altas temperaturas: Pronostican 30° C en Santiago y 32° C en el centro del país

Ante las altas temperaturas de este domingo 16 de noviembre, se recomienda planificar el horario para asistir a los locales de votación, aplicar protector solar y mantenerse hidratado.

¿Cómo se prevé el pronóstico para las elecciones presidenciales y parlamentarias? Según la Dirección Meteorológica de Chile, para el domingo 16 de noviembre se esperan máximas cercanas a los 32° C en la zona central del país.

En el caso de Santiago, el miércoles 12 de noviembre comenzó la primera ola de calor de la primavera, la cual se extendió hasta el viernes. Para la jornada electoral del domingo, se proyecta una temperatura máxima de 30° C.

Ante este escenario, es fundamental que las personas planifiquen con anticipación su horario de votación, mantengan una hidratación constante y estén atentas a señales de deshidratación o golpe de calor, especialmente en adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

La exposición prolongada al sol y la espera en filas sin sombra pueden provocar agotamiento por calor o incluso un golpe de calor. Según el Ministerio de Salud (Minsal), este último ocurre cuando el cuerpo no logra regular su temperatura, alcanzando niveles peligrosos. Los síntomas más comunes incluyen mareos, confusión, dolor de cabeza, náuseas, piel caliente o enrojecida y, en casos graves, pérdida de conciencia.

El doctor Fernando Sánchez, cardiólogo de Clínica Pericardio, explicó que las altas temperaturas afectan directamente la función cardiovascular.

“El calor extremo obliga al corazón a trabajar más para bombear sangre hacia la piel y disipar temperatura. Si hay deshidratación, el volumen sanguíneo baja y eso puede provocar aumentos en la frecuencia cardiaca, variaciones de presión arterial e incluso cuadros de shock”, detalló.

Respecto a los adultos mayores, el especialista enfatizó que son uno de los grupos de riesgo durante jornadas calurosas como la del domingo.

“Si acompaña a un adulto mayor a votar, esté atento a señales como confusión, mareos, debilidad, piel muy caliente o seca, náuseas o un pulso acelerado. Las personas mayores regulan peor la temperatura y muchas veces no sienten sed, por lo que cualquier cambio debe tomarse en serio”, advirtió el especialista.

En caso de presentar estos síntomas, se recomienda trasladar a la persona a un lugar fresco, ofrecer agua solo si está consciente y refrescar su cuerpo con paños fríos.

“Si no mejora rápidamente, se debe buscar atención médica”, agregó el especialista.

Consejos para antes de ir a votar

Antes de salir de casa, se aconseja:

Beber agua de manera regular, sin esperar a sentir sed.

Usar ropa ligera y de colores claros.

Aplicar protector solar y evitar la exposición al sol en las horas de mayor radiación (entre las 11:00 y 16:00 horas).

Preferir votar temprano en la mañana o al final de la tarde.

Evitar bebidas alcohólicas, energéticas o muy azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación.

Para agilizar el proceso y reducir la exposición al sol, se sugiere llegar al local con la información de mesa y recinto confirmada previamente en el sitio web del Servel.

“No hay que esperar a sentir sed o malestar. Hidratarse con 1,5 a 2 litros de agua, comer bien y evitar las horas de mayor radiación son medidas simples que permiten participar en la jornada electoral de manera segura”, concluyó.