Elecciones 2025: Autoridades informan que transporte público está operando con normalidad

Metro de Santiago será gratis durante la jornada electoral.

El Ministerio de Transportes informó sobre el funcionamiento del transporte público durante la mañana de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Hasta las 7:30 horas, se reportó un 24% más de oferta de buses de Red Movilidad en las calles de la capital, en comparación a un domingo habitual.

“No se reportan incidencias que afecten la operación dispuesta para esta jornada”.

En cuanto a Metro de Santiago, la red abrió sus puertas a las 7:00 y todas las líneas se encuentran operativas. Cabe recordar que el Metro es gratuito durante este día, los pasajeros deberán validar su pasaje y marcará cero.

Asimismo, el 100% de los servicios urbanos de EFE operan con normalidad.

Mientras que a nivel nacional la red semaforizada funciona sin problemas. Cada una de las Unidades Operativas de Control de Tránsito (UOCT) regionales “estará aplicando un plan especial de monitoreo durante toda la jornada”.

Funcionamiento del transporte durante las elecciones 2025

Arica: se reporta bajo transporte en el inicio de este domingo en la zona no regulada.

Tarapacá: operación normal sin incidencias en el inicio de jornada. Sistema urbano presenta operación del 85%.

Antofagasta: operación sin anomalías reportadas. Antofagasta a las 7:12 un total de 102 buses, Calama con 24 buses y Tocopilla con 5 buses. Servicios SET programados según horario. Capacidad máxima usada.

Atacama: servicios CTR con salida antes del periodo en un 100%. Resto de servicios tomando posición para la salida de los primeros despachos.

El Servicio Regulado de Copiapó tiene un cumplimiento aproximado de un 61%, El servicio actualmente tiene una flota operativa de 30 buses.

Coquimbo: Servicios posicionados y buses eléctricos funcionando según POT.

Valparaíso: operación al 100% sin incidencias.

O’Higgins: operación al 100%.

Maule: operación sin incidencias.

Ñuble: Zona Regulada Chillán – Chillán Viejo: 41 buses en calle, 9 de 10 líneas operando, cumplimiento 90% de POT Elecciones.

Por otro lado, respecto a los Servicios Especiales de Transporte: 5 servicios comenzaron su operación, 100% de lo esperado a las 07:30 horas. En zonas aisladas y de conectividad rural, los 4 servicios comenzaron su operación

Biobío: 34 de 36 empresas ya iniciaron operaciones según sus reportes GPS. Biotrén inició operaciones sin novedades.

La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos: sin incidentes.

Aysén y Magallanes están con los servicios funcionando según lo programado a esta hora.